Claudio Vivas, ex vice di Marcelo Bielsa ai tempi della Nazionale argentina, ha parlato ai microfoni di Sportitalia.it della strepitosa crescita di Lautaro Martinez: "Lo ricordo bene, giocava con mio figlio Franco nel Racing in adolescenza. Un giocatore straordinario con un potenziale enorme. Oltre alla fame, le sue qualità migliori sono ovviamente le sue abilità tecniche, la sua dedizione e professionalità. Penso che non abbia limiti. Energia, tecnica, forza, mobilità, intelligenza. È completo. E sicuramente supererà Javier Zanetti come simbolo dell'Inter: è già diventato una bandiera ed un leader”.

I consigli dello stesso Pupi e di Messi quanto gli sono serviti?

“Messi e Zanetti sono due grandissimi del calcio e persone che hanno saputo consigliare al meglio un giocatore con un’enorme professionalità. Non ha limiti come dicevo. Continuerà ad avere successo perché ha saputo valorizzare le sue qualità”.

