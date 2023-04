"Non è accettabile perdere 10 partite in 28 giornate". Durante la 'Bobo Tv', Christian Vieri non usa giri di parole per fotografare lo score preoccupante in campionato dell'Inter, sabato sera sconfitta a San Siro anche dalla Fiorentina. "La squadra non sta facendo bene in Serie A, ma se tu guardi le coppe... - ha aggiunto l'ex attaccante -. Sabato non ha giocato bene, è stata lenta: c'è qualcosa che non va, ho visto tanta confusione. I nerazzuri hanno commesso troppo errori e nonostante tutto potevano vincere. Non ho visto bene l'Inter, perdere così tante partite è gravissimo. La Fiorentina gioca a calcio, è la mia squadra preferita in Serie A".