Potrebbe essere oggi il giorno dell'incontro in sede tra Simone Inzaghi e i dirigenti dell'Inter per discutere insieme del prossimo campionato e delle strategie di mercato. Intanto in mattinata sono già arrivati Piero Ausilio e poco fa Steven Zhang, come dal video registrato dal nostro inviato in sede Simone Togna, che però si è limitato a un "ciao ragazzi" senza rilasciare dichiarazioni sulla finale di Champions o altro. Fin qui normale routine lavorativa, in attesa magari di veder spuntare anche Inzaghi.

