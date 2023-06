Poco prima delle 15, Marcus Thuram ha lasciato il CONI dopo aver svolto la seconda parte delle visite mediche, quelle per ottenere l'idoneità sportiva. Il francese ora andrà in albergo per riposare, prima di dirigersi in sede per le firme.

