C'è grande attesa per l'esordio di Piotr Zielinski in maglia nerazzurra. Il centrocampista polacco sta lavorando da giorni ad Appiano con il resto della truppa agli ordini di Simone Inzaghi e domani raccoglierà i primi minuti con l'Inter nell'amichevole in programma contro la Pergolettese.

L'Inter ha pubblicato sui social le immagini più belle di questi primi giorni a tinte nerazzurre con protagonista proprio l'ex Napoli. "Zielinski, come sono stati i tuoi primi giorni?", la domanda rivolta al nuovo acquisto. I tifosi aspettano le prime risposte dal campo.