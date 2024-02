Non lo ha mai nascosto e appena si ripresenta l'occasione Michele Di Gregorio, portiere cresciuto nel settore giovanile dell'Inter ora al Monza, lo ribadisce: Samir Handanovic è il suo idolo. Ospite a Cronache di Spogliatoio, l'estremo difensore è stato chiamato a scegliere il suo portiere preferito, ma la decisione è ricaduta sempre su Handanovic anche contro mostri sacri come Buffon, Julio Cesar e Neuer.

I guess you could say Di Gregorio is a big Handanovic fan, not sure though.

