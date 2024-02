C'è anche l'amministratore delegato Alessandro Antonello tra i protagonisti presenti all'Inter Store Castello. "Oggi è un evento importante perché apriamo il terzo negozio a Milano in una via iconica - dice l'ad nel launch event del negozio di Viale Dante a Milano -. Ci sono più di 20 milioni di turisti che passano da questa via e la presenza del brand Inter era fondamentale. Grazie alla collaborazione di Fanatics siamo riusciti a mettere un'altra pedina".

"Il terzo negozio - precisa Antonello - perché il trend commerciale che stiamo vivendo negli ultimi anni è sempre più in crescita, il merchandising Inter è sempre più richiesto e il nostro brand è cresciuto tantissimo: avevamo bisogno e necessità di allargare l'offerta e soddisfare la domanda che più molto importante. Stasera siamo qui riuniti in un momento particolare: le performance che i giocatori stanno facendo in campo ci rendono orgogliosi, c'è un lavoro importante dell'area sportiva e quando arrivano i risultati l'entusiasmo e i tifosi ci seguono. Ci siamo fatti trovare pronti e ci faremo trovare pronti anche per le prossime occasioni, speriamo di non aspettare troppo. Ringrazio tutti per la presenza".

