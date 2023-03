Tutti i tifosi interisti hanno vissuto con particolare tensione e trasporto i minuti finali di Porto-Inter, che hanno visto i nerazzurri difendere strenuamente lo 0-0 dagli assalti disperati dei padroni di casa. E chissà quanti hanno urlato ai giocatori, consapevoli comunque che non avrebbero potuto sentirli, di coprire certe zone del campo, di allargarsi, di rinviare o quant'altro. Tra coloro che lo hanno fatto c'è sicuramente Beppe Bergomi, ieri in telecronaca su Sky assieme a Fabio Caressa. Lo Zio nel momento più sofferente ha alzato i decibel della propria voce invitando gli attaccanti ad aiutare dietro o esaltando il salvataggio sulla linea di Denzel Dumfries, con grande trasporto. Probabilmente a qualche altro tifoso questo entusiasmo non sarà andato giù, ma è sempre un piacere quando le emozioni nel calcio emergono in questo modo, a prescindere dai colori in campo. A seguire alcuni frammenti della telecronaca di ieri.