Presente al lancio di Radio TV Serie A, l'allenatore Serse Cosmi è stato incalzato dai giornalisti presenti sulla situazione creatasi da Romelu Lukaku. "Cosa penso? Sono molto meno sorpreso di tanta gente, sono sorpreso che la gente si sia sorpresa. Conosco il calcio e le persone del calcio. Quindi dico che quello che ha reso affascinante questo mondo oggi è la sorpresa, quello che non ti aspetti. E vale per tutto. Che Lukaku abbia preso questa decisione non mi ha sorpreso. Io ho fatto uno spareggio dopo che il campionato è stato 45 giorni fermo, mi riferisco a Perugia-Fiorentina. Ho vissuto situazioni del calcio di tutti i tipi, ho allenato Gheddafi quindi…".

Chi parte subito dietro al Napoli?

"Per me il Napoli resta la più forte, l’anno scorso ha vinto non casualmente, ha vinto perché era davvero la più forte. Anzi aggiungo che anche in Champions avrebbe meritato più di tutti di giocare la finale, poi la Champions vive momenti particolari lo sappiamo. Dopo il Napoli, dove c’è la curiosità Garcia in versione sostituzione di un vincente, il Milan mi incuriosisce perché ha iniziato un corso nuovo, la Juve sono sicuro farà un campionato di vertice, l’Inter è obbligata a vincere perché ha dato l’impressione di aver perso due scudetti ma non è esattamente così. Forse due anni fa, ma non sicuramente lo scorso anno, è arrivata in finale di Champions… Non mi fate parlare di Roma che sarei di parte e la Lazio che con Sarri ha iniziato un percorso coerente".

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO SE SEGUI DA APP