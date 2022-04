Sebastiano Esposito recita da protagonista nel match che ha visto quest'oggi il Basilea contrapposto allo Young Boys Berna. L'attaccante di scuola Inter, dopo aver colpito anche un palo sul punteggio di 1-0 per i rossoblu, al minuto 71 risponde al momentaneo pareggio di Edimilson con una pennellata capolavoro su calcio di punizione che non lascia scampo a David von Ballmoos riportando avanti la squadra di Guillermo Abascal e facendo esplodere il St. Jakob's Park. Gioia che dura poco, però, perché sette minuti più tardi arriva la rete del definitivo 2-2 per mano di Wilfried Kanga.