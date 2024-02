Pomeriggio speciale per alcuni nerazzurri, ospiti oggi all'evento organizzato all'Inter Store Castello con l'intento di far scoprire il punto vendita aperto di recente. Presenti l'amministratore delegato Alessandro Antonello, Yann Bisseck e alcune Inter Women e Legend. Di seguito le parole del difensore di Simone Inzaghi:

Questa maglia in versione speciale ti piace?

"Sì, mi piace. Ma posso parlare in inglese? Capisco tutto in italiano, sto imparando… Per quanto riguarda la maglia mi piace molto, non solo la prima maglia ma tutte e tre. Quella arancione è molto bella anche".

Qual è la tua tartaruga Ninja preferita?

"Donatello, perché è il più smart del gruppo e mi sento così, sono il più smart del gruppo (ride, ndr). È anche il più calmo? Come me (ride, ndr)".

Il più divertente del gruppo chi è?

"Il più divertente e matto è probabilmente Marcus (Thuram, ndr)".

Sei qui da pochi mesi. Come ti stai trovando?

"Mi piace molto la città. Milano è fantastica così come l’Inter. Qui mi hanno tutti dato una mano ad ambientarmi e spero di stare qui tanti anni".

