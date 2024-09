Terzo giorno consecutivo lontano dal gruppo della Nazionale turca per Hakan Calhanoglu, il quale, anche oggi, così come accaduto lunedì e martedì, si è allenato a parte, complice il dolore all'anca che non smette di dargli fastidio dal secondo tempo di Inter-Atalanta di venerdì scorso. Logico pensare che il capitano della squadra di Vincenzo Montella, che in questi minuti ha scoperto di essere stato inserito nei 30 finalisti al Pallone d'Oro, sarà difficilmente disponibile tra due giorni per la sfida di Nations League contro il Galles.

