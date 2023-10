Gert Verheyen, ex centrocampista della Nazionale belga, si è espresso ai microfoni di DAZN su Zinho Vanheusden, il difensore dello Standard Liegi in prestito dall'Inter che dopo anni tormentati dagli infortuni sta finalmente trovando continuità di rendimento: "In effetti è stato ritardato da quegli infortuni nella sua crescita. Ora dovrebbe essere in grado di giocare molte partite. Posso onestamente dire che, poiché l'ho avuto con le giovanili, era il talento più schietto della sua generazione".

