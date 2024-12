La vittoria vitale ottenuta nello scontro diretto contro il Cagliari regala al Venezia nuovo ottimismo in chiave salvezza. I tre punti messi in tasca dopo la gara del Penzo proiettano i lagunari a -2 dal 17esimo posto occupato dal Verona, un bel balzo che Eusebio Di Francesco ha commentato così in conferenza stampa: "Non ho detto niente prima per non caricare troppo questa sfida, ma il fatto di averla portata a casa deve fare grande piacere: questa gara vale doppio. E' stato importante anche Stankovic", le parole del tecnico. Che poi ha parlato così di Gaetano Oristanio, l'altro grande protagonista del successo del Venezia: "Di solito è Spalletti che mi scrive per chiedermi di alcuni giocatori. Però credo che sia un giovane con grandi prospettive. A Cagliari giocava spezzoni di partite, ora ha grande continuità. Subentrava spesso. Ha maggiore consapevolezza, è un ragazzo particolare che va trattato con i guanti bianchi e con attenzione anche quando gli si comunica qualcosa. Però non deve abbassare la guardia: quando pensi di essere diventato bravo, è lì che incappi negli errori che fanno tanti giovani. Vi assicuro che è cresciuto tantissimo da quando è arrivato".