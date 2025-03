Dopo aver provato ad attaccare l'Inter su diversi fronti (non ultimo quello della presunta bestemmia di Lautaro Martinez al termine di Juventus-Inter che ad oggi non ha avuto esito) la Fondazione Jdentità Bianconera torna alla carica con un esposto alla Corte dei Conti sulla questione della vendita di San Siro.

"La Fondazione Jdentità Bianconera - si legge in una nota - appreso dalla stampa che le concessionarie dello Stadio di Milano (A.C. Milan ed F.C. ADVERTISING Internazionale Milano) erano state sollecitate dal Sindaco di Milano a formalizzare la manifestazione di interesse per l’acquisto dello Stadio rappresentando che, in difetto o ritardo, il Comune sarebbe stato pronto ad indire un bando di vendita pubblico aperto a tutti i soggetti interessati, in data 11.03.2025 alle ore 12 circa ha ritenuto doveroso e necessario effettuare una argomentata segnalazione affinchè la Corte dei Conti della Lombardia effettuasse un’immediata attività di vigilanza e controllo urgente, sulla correttezza delle procedure di vendita, sulla contabilizzazione dei proventi derivanti dallo stadio, sulla stima dei valori, area e stadio, e dei costi così come operate dall’amministrazione comunale di Milano sulla scorta di una relazione della Agenzia delle Entrate che, ad avviso della Fondazione, oltre che da altri soggetti politici e non, appare non coerente agli effettivi valori di mercato anche nella dichiarata intenzione di incrementare gli spazi commerciali ed espositivi".