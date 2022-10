Non è stata bagnata da un risultato positivo, ma è stata certamente una serata da ricordare quella di ieri per Valentin Carboni, il talentuoso attaccante italo-argentino che ieri contro la Roma ha fatto il suo debutto con la prima squadra dell'Inter. Debutto che il club nerazzurro celebra sul proprio sito ufficiale: "La sua avventura in nerazzurro è iniziata il 3 ottobre 2020 con l'Under 16. Dopo due anni nelle giovanili ecco il debutto con la maglia dell'Inter. Nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato Primavera, conquistato sotto la guida di Cristian Chivu. Quasi due anni dopo è arrivata quindi la prima gara con i professionisti, bruciando di fatto le tappe del percorso nel settore giovanile. Le prestazioni e la crescita di Valentin sono apprezzate da tempo anche dal CT Scaloni che lo ha già convocato nella Nazionale maggiore argentina".