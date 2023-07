Ora è ufficiale: Mattia Zanotti è un nuovo giocatore del San Gallo. A rendere nota la definitiva stretta di mano per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore nerazzurro classe 2003 è l'Inter stessa: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mattia Zanotti al San Gallo: il difensore classe 2003 si trasferisce al club svizzero a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024" si legge nella nota pubblicata su Inter.it.

"Per la prossima stagione, l'FC St.Gallen 1879 si rafforzerà con il difensore italiano Mattia Zanotti. Il 20enne terzino destro arriva nella Svizzera orientale in prestito dall'Inter per la stagione 2023/24 e indosserà il numero 46" si legge nel comunicato pubblicato dal club elvetico.

