UFFICIALE – Inter, Vagiannidis gratis al Panathinaikos: contratto fino al 2025

Il greco dopo la firma: "Ho preso la scelta migliore per la mia carriera"

Giorgos Vagiannidis è tornato ufficialmente a casa, al Panathinaikos . Il 20enne laterale greco, precisa il club di Atene, arriva dall 'Inter a titolo gratuito e ha sottoscritto un contratto fino al 2025 . I nerazzurri, per la cronaca, si sono riservati una percentuale sulla futura rivendita, come svelato in esclusiva ai nostri microfoni dall'agente del calciatore (leggi qui).

"Sono molto felice di essere tornato nella squadra in cui ho iniziato a giocare a calcio e in cui sono cresciuto. Sono stato assente per un anno, ma spero di continuare da dove avevo finito. Come allora, ho fatto ciò che ritengo sia meglio per la mia carriera", ha commentato dopo la firma il giocatore classe 2001, reduce dall'esperienza in prestito ai belgi del Sint-Truiden.