Dopo Jan Zuberek, un altro prodotto del settore giovanile dell'Inter lascia la casa madre nerazzurra e tenta l'avventura in Serie C. Luca Di Maggio, centrocampista classe 2005 reduce dall'esperienza negli Europei Under 19, è infatti un nuovo giocatore del Perugia, come FcInterNews.it vi aveva raccontato nel pomeriggio svelando i dettagli dell'operazione (RILEGGI QUI L'ESCLUSIVA). Il giocatore nativo di Segrate passa al Grifo con la formula del prestito fino a fine stagione. L'annuncio è dello stesso club umbro.

