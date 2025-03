Kosta Runjaic ha dato la notizia più importante dell'intera conferenza stampa pre-Inter-Udinese rispondendo alla prima domanda sullo stato di forma del gruppo che, a San Siro, non potrà contare sul suo leader tecnico Florian Thauvin: "Non sono contento che si sia infortunato Sanchez durante la sosta, però ci sono anche altri giocatori che possono scendere in campo, abbiamo una buona rosa per sfidare l'Inter - la premessa -. Thauvin ha bisogno di ancora un pochettino di tempo, durante la settimana ha provato a correre per unirsi progressivamente con la squadra. La situazione sembra buona, ma abbiamo deciso di trattare ancora il suo infortunio. Spero torni la prossima settimana. Quanto a Solet, ha avuto un piccolo acciacco che non gli ha permesso di allenarsi la scorsa settimana; è rientrato in questi giorni e speriamo che possa giocare".

A proposito dell'avversario, il tecnico tedesco ha ben chiari i punti di forza dei campioni d'Italia e gli errori da non commettere per evitare di pagare dazio: "Ci stiamo preparando e sappiamo come gioca l'Inter, quali siano i loro meccanismi. Giocano molto bene quando hanno il pallone, una squadra con esperienza, sanno come vogliono giocare. Il nostro obiettivo è dargli filo da torcere, senza commettere ingenuità. In questo senso, abbiamo mostrato alla squadra i gol presi nelle ultime gare contro l'Inter, sono arrivati per ingenuità. Vogliamo arrivare alla gara contro l'Inter con entusiasmo ma anche con il giusto realismo. Vogliamo giocare come vogliamo, senza pressioni, con una buona prestazione a livello di squadra".