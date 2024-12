"Intanto buon 2025 per tutti, per gli sportivi e per chiunque", ha detto Gian Luca Nani, Group Technical Director dell'Udinese a Sportmediaset prima del fischio d'inizio di Inter-Udinese, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. "Affrontare l’Inter è facile, nel senso che non devi preparare la partita. Giochi con la più forte e in tal senso è facile perché la preparazione viene spontanea. Quando giochi contro una grande squadra devi essere pronto, sai quello che ti aspetta, non puoi distrarti un attimo e dare il massimo. L’Inter è la più forte, insieme all’Atalanta è la più in forma. Dovremo fare una prestazione dignitosa che ci possa permettere, perché no, di superare il turno perché competiamo per quello".



Sanchez può essere un valore aggiunto?

"Sanchez è un grande giocatore, lo sa chiunque ami il calcio. Non ci aspettiamo tutto stasera da lui perché rientra da un infortunio, però è importante che sia tornato. È straordinario, ci dà tanto nello spogliatoio e ci dà fiducia. È un elemento aggiuntivo per noi, non ci aspettiamo tutto oggi, ripeto, ma siamo felicissimi di averlo con noi".

Su Bijol. Ci sono stati contatti con l’Inter?

"È importante per noi Bijol e come tale lo trattiamo come merita. Vorremmo restasse con noi, ma sappiamo che se arriva un grande club è difficile trattenerlo, non è un’operazione che pensiamo di affrontare a gennaio. Poi ascoltiamo tutto, ma l’obiettivo nostro è salvarci e Bijol è un fiore all’occhiello quindi ci deve portare in porto. Poi eventualmente affronteremo l’argomento, per fortuna per noi e per lui non piace solo all’Inter perché è forte e come tale ha grande attenzione. Quando sarà il momento vedremo, con l’Inter ci sono grandi rapporti, con Ausilio con Marotta io personalmente ho ottimi rapporti, quindi vedremo quello che ci dirà il mercato. Per adesso ce lo godiamo. Speriamo più a lungo possibile pur sapendo che viene attenzionato dalle grandi squadre".

