Sono state ufficializzate questa mattina le convocazioni di Luciano Spalletti in vista di Ucraina-Italia. Fuori cinque giocatori, uno dei quali a sorpresa: oltre a Lazzari, Colpani, Cambiaso e Carnesecchi, sarà in tribuna per scelta tecnica Berardi. Questi i giocatori convocati:

Portieri: 1 Donnarumma, 12 Provedel, 21 Vicario.

Difensori: 2 Di Lorenzo, 3 Dimarco, 4 Gatti, 5 Biraghi, 6 Buongiorno, 13 Darmian, 15 Acerbi, 23 Mancini.

Centrocampisti: 7 Bonaventura, 8 Jorginho, 16 Cristante, 17 Frattesi, 18 Barella.

Attaccanti: 9 Scamacca, 10 Raspadori, 11 Kean, 14 Chiesa, 19 Politano, 20 Zaniolo, 22 El Shaarawy.