Hakan Calhanoglu non fa drammi dopo il brutto ko della Turchia, travolta 3-0 dal Portogallo nella seconda gara del gruppo F di Euro 2024: "C'è tristezza, ovviamente - ha dichiarato a caldo il centrocampista dell'Inter -. Abbiamo preso due gol in 28' e non ce l'aspettavamo, il calcio è così. Guardiamo avanti, possiamo passare da secondi o come migliori terze. C'è tempo per recuperare, poi contro la Repubblica Ceca dovremo dare il massimo per conquistare punti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!