Filippo Turati, portiere del Frosinone cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A del suo legame con i colori nerazzurri. "Non mi aspettavo il coro della squadra nerazzurra, non posso ignorare il mio passato: sono innamorato dell'Inter, è parte di me. Il gol di Dimarco? Non so se volesse tirare, so solo che fa rosicare tantissimo. L'ho rivisto almeno 180 volte e mi dico ''mezzo metro in più , mezzo metro in meno. È stato molto bravo".