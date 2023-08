Prima di scendere in campo contro l'Augsburg, l'allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel si è fermato a rispondere ai microfoni di DAZN, dove è stato incalzato su Benjamin Pavard. Sul francese, l'allenatore dei bavaresi ha spiegato: "Ha qualche problema quindi non è con la rosa, capiamo che Benji voglia andare all'Inter ma per completare un trasferimento non c'è solo una strada da considerare. Dobbiamo trovare un sostituto altrimenti non accadrà".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!