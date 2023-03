Donald Trump potrebbe investire sull’Inter? Una grossa suggestione che è stata rilanciata oggi da Joe Tacopina, statunitense e presidente della SPAL ma soprattutto legale dell’ex presidente degli Stati Uniti, nel corso di un intervento ai microfoni di Italian Football Podcast: "Se lo sfidassi e gli dicessi 'non vincerai mai niente con l'Inter', allora probabilmente comprerebbe l'Inter per dimostrarmi che mi sbagliavo! Un po’ gli piace il calcio, anche se il golf è la sua passione principale. Non è un fan accanito del calcio ma ne capisce e gli piace come sport. abbiamo avuto qualche discussione sulla SPAL, da che sono nel calcio italiano".