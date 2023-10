Va a Emiliano 'Dibu' Martinez il 'Trofeo Yashin' 2023, riconoscimento istituito da France Football per premiare il miglior portiere del mondo, in omaggio all'estremo difensore russo unico vincitore in quel ruolo del Pallone d'Oro. L'argentino, campione del mondo in Qatar con la sua Nazionale, è stato il più votato davanti a Ederson, guardiano della porta del Manchester City del Treble, e Yassine Bounou, numero uno del Marocco rivelazione al Mondiale e del Siviglia che ha vinto l'Europa League. Di seguito la top 10, in cui l'ex interista André Onana figura solo sesto:

1. Emiliano Martinez

2. Ederson

3. Yassine Bounou.

4. Thibaut Courtois

5. Marc-André ter Stegen

6. André Onana

7. Dominik Livakovic

8. Aaron Ramsdale

9. Mike Maignan

10. Brice Samba

