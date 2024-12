Riccardo Trevisani prova a spiegare a Fontana di Trevi quanto visto nella gara di ieri sera all'Olimpico tra Lazio e Inter. "Il calcio è uno sport che ci affanniamo a spiegare ma è difficilissimo da spiegare - afferma - . Quanto successo nella prima mezz'ora e poi nella successiva ora non ha senso. Un episodio negativo ha lanciato una squadra e ucciso l'altra e l'ha uccisa male perché se avesse perso 2-0 o 3-0 sarebbe stato nell'ordine delle cose e può capitare. Il 6-0 è brutto perché dà un gusto diverso a tutto il resto. Poi in questo prendo in prestito Mourinho e dico che è meglio che perdere sei volte 1-0 e per la Lazio resta una settimana in cui ha vinto con Napoli e Ajax facendo una grande mezz'ora con l'Inter".

"Se l'Inter fa sei gol alla Lazio con Lautaro che partecipa allo sviluppo di due reti, è capace di stare in lotta scudetto e in piena corsa per la Champions League e Lautaro si deve ancora iscrivere a referto, è una buona notizia - dice Trevisani -. Non penso giocherà nel 2025 come nel 2024. Ha fatto un grande 2023 con l'Inter, non tanto con l'Argentina, nel 2024 meglio con l'Argentina che con l'Inter, secondo me il 2025 lo rifà con l'Inter. Con la Lazio, Lautaro è stato utile nella manovra ma non nella finalizzazione e anche Thuram fino al gol non aveva fatto bene. Con un attacco da 6-6,5 ad essere generosi, se l'Inter fa 6-0 fossi gli altri mi preoccuperei perché è una squadra che ha mille risorse. Ovviamente l'Inter con mille risorse è questa, quella che sappiamo citare a memoria. Gli unici due ruoli dove c'è abbastanza equilibrio sono Pavard-Bisseck e Acerbi-De Vrij, ma per il resto come in tutte le squadre ci sono titolari e riserve. Quella con la Lazio esce coi titolari e quella di Leverkusen con le riserve".

In tutto questo, c'è un tema Frattesi? "Al posto di chi può giocare? - si chiede Trevisani - Dove lo metti? C'è un'Inter che è troppo più sicura col centrocampo titolare. Frattesi verrà utile e giocherà, ma finora Inzaghi ha fatto una gestione di un certo tipo, privilegiando il campionato cercando di far giocare tutti in Champions League. Se riesce ad arrivare a fine gennaio con le ultime due di Champions in corsa per lo scudetto e in corsa per le prime otto in Coppa, ha fatto un capolavoro. Il dato è che le squadre non riescono più a fare campionato-Coppa-campionato facendo nove punti. La Lazio ha preso sei gol dall'Inter, l'Inter ha perso a Leverkusen, il Milan ha pareggiato col Genoa. L'en plein non riesce più. Non so la ragione, perché le tre partite a settimana non sono iniziate quest'anno, ma tutte stanno avendo problemi. Il Real ha fatto 3-3 col Rayo Vallecano, il Bayern ha perso col Mainz. Se Inzaghi non perde a Leverkusen passa in Champions, dove può passare uguale, e poi fa 1-1 con la Lazio. Se poi ne cambia sette agli ottavi lo andiamo a prendere con la camicia di forza, ma che cambi ora che c'è il girone è nell'ordine delle cose. Io magari ne cambierei tre e non sette, ma qualcosa va cambiato, scegliendo le partite. Purtroppo ci facciamo sempre ammaliare dal risultato, dopo Inter-Arsenal si è parlato di Inzaghi che ha trovato la formula. Inter-Arsenal è una partita bruttarella che vince 1-0. Col Bayer è una partita non troppo diversa che perdi 1-0. Non c'è una ricetta definitiva, il turnover ti porterà sempre a fare partite meno buone. L'anno della Champions l'Inter ha perso dodici partite in campionato. Quando si dice che l'Inter ha due rose non è vero e non lo è per nessuno".

"Inter vittoriosa per tanti anni come la Juventus? Non credo - dice ancora Trevisani -. Sono tanti anni che il campionato cambia padrone, siamo estasiati dallo 0-6 ma non dimentichiamoci della prima mezz'ora e che le altre sono forti. Il Napoli che rimonta a Udine, l'Atalanta che ne vince dieci di fila, sono forti. Continuo a pensare che la cora scudetto sia a tre".