"Rispetto all'Inter il Napoli ha meno partite e la squadra è quindi più fresca. C'è una grande differenza tra questo Napoli e quello dei primi tre mesi e cioè che oggi il Napoli gioca anche bene". E' il giudizio di Riccardo Trevisani riguardo alle due squadre oggi davanti a tutte nella classifica di Serie A.

"All'inizio ha anche faticato, adesso ha fatto una grande partita a Firenze, così come in questa gara col Verona - dice Trevisani sul Napoli -. Ha faticato col Venezia, ma Stankovic è stato il migliore in campo. L'Inter? Arrivava da una sconfitta tremenda, ha quasi mezza squadra fuori, questa è una vittoria tanto importante e tanto da grande squadra anche nell'atteggiamento utile di cercare la bandierina alla fine e non il 2-0".