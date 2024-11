Riccardo Trevisani analizza dagli studi di Pressing la partita tra Inter e Venezia. "Calhanoglu non era pronto per giocare e dovrà farlo con Arsenal e Napoli. L'Inter - dice - ha fatto una grande partita, Stankovic è stato il migliore e nemmeno di poco. Se vogliamo fare i cavilli come sulla spinta a Bisseck sul gol di Sverko, quella su Haps di Dumfries nel primo tempo è molto leggera e si può dare rigore, perché la mano è chiarissima. La vittoria è meritata. L'impressione però è che quest'anno all'Inter si possa fare gol, rispetto allo scorso anno. Sommer ha dovuto fare quel che non gli era riuscito con la Juve, cioè parare".

"Mi aspetto più turnover mercoledì contro l'Arsenal - prosegue Trevisani -. L'Inter ha vinto 1-0 e aveva i titolari. Pensa con le riserve. Non è che Arnautovic sia un cecchino rispetto a Thuram che ha fatto la peggior partita da quando è all'Inter, penso".

Lunga riflessione, poi, sul gol annullato a Sverko. "Il tema è quello che viene fatto a livello arbitrale, non c'entrano Inter o Venezia, né se Sverko ammette il tocco di mano. Fa giurisprudenza il fatto che in questo weekend viene annullato un gol al Monza per un contatto Bondo-Theo che fa ridere. Questo fallo di mano è all'80%, non è chiaro ed evidente. Di chiaro ed evidente è che Ndicka prende un cazzotto in faccia e danno un gol buono. Delle maglie non me ne frega niente, ma ogni settimana un arbitro e un varista fanno quel che gli pare, non si può continuare così. E il varista di Verona è lo stesso che era in Champions con Guida, Pairetto. Miglioriamo la classe arbitrale, salviamo il calcio da queste immondizie settimanali".