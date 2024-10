Sabato sera, Valentino Lazaro tornerà a San Siro da avversario dell'Inter. Con l'emozione dell'ex e allo stesso con l'ambizione di provare il colpaccio difendendo i colori del Torino: "L'Inter è la squadra più forte in Italia, ha vinto tanto e sappiamo come gioca - ha detto l'austriaco a Tuttomercatoweb.com a margine della presentazione della terza maglia dei granata -. Per me sarà speciale, non vedo l’ora di giocare. Sarà difficile, ma se vogliamo stare su in alto in classifica, queste sono le gare da vincere”.