Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, è intervenuto questa mattina a Radio Tv Serie A. Nelle sue parole, l'affetto per il suo assistito (che era tale anche da calciatore) e la stima per il lavoro fatto all'Inter. "E' un allenatore che ha fatto grandi cose da allenatore. E' sempre stato un vincente - dice Tinti - L'Inter gioca un calcio fantastico, crea tante occasioni da gol. Magari ne subisce anche, ma ti diverti sempre. Ad ogni partita fanno sold out ed è un merito di squadra, società, ma anche l'allenatore".

