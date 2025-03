Con il Feyenoord a San Siro, Marcus Thuram, alle prese da un mese con un problema alla caviglia che lo ha costretto a qualche forfait e ad uno stato di forma al di sotto del suo livello, "si riscopre fresco e con un gran assist di Carlos, imperiale nelle sue notti continentali, pigia start ad un dolcissimo ricordo che fa quasi scendere la lacrimuccia" avevamo detto dopo la vittoria del Meazza valsa i quarti di Champions League. Ed effettivamente il gol che ha aperto le marcature a soli otto minuti da fischio d'inizio della seconda partita degli ottavi della massima competizione europea è stato un siluro dalla distanza dal sapore agrodolce, per certi versi. Con un gran tiro dal limite dell'area, il Tikus mette in croce il povero Wellenreuther dopo aver ricevuto palla da Carlos Augusto qualche metro sopra la linea di centrocampo e condotto, con tanto di corsetta con palla al piede intelligente, una morbida linea a zig-zag che ha sparigliato le marcature avversarie e permettendogli di trovare zolla e varco giusto per mandare in onda un meraviglioso remake del gol del momentaneo 2-0 inflitto al Milan, nel derby del settembre 2023.

Una somiglianza tanto lampante da non sfuggire a nessuno degli esterrefatti presenti a San Siro né agli spettatori dietro gli schermi. Nota dal sapore agrodolce che arriva in una stagione in cui l'Inter non ha ancora vinto un derby contro un Milan che vedrà ancora antagonista ai quarti di Coppa Italia il prossimo aprile, ma che per la sua bellezza e importanza ha fatto dell'acre retrogusto, un segno inequivocabile: il Tikus è tornato! Rete che merita di essere celebrata, anche per la sua esecuzione così fedelmente vicina all'originale, quasi analoga, che mette in luce l'evidente non casualità della prodezza. Analogia che peraltro l'Inter stessa sottolinea sui social e che Marcus reposta: "Ctrl + C Ctrl + V".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!