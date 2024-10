Marcus Thuram è il grande protagoniosta di Inter-Torino, con una tripletta che ha permesso ai nerazzurri di superare i granata 3-2. Il francese è anche al centro dell'attenzione durante la conferenza stampa post-partita al Meazza: "C’è un lavoro in allenamento quotidiano per migliorare sotto porta. Per me la cosa più importante è aiutare la squadra, poi se faccio gol ancora meglio. L’anno scorso tutti erano sorpresi che potessi aiutare così la squadra".

Come va la caviglia?

"La caviglia si è girata un po’. Ho preso una botta. Farò gli esami. È bene finire prima della sosta con tre punti cosi andiamo in nazionale leggeri".

Un pensiero sull'infortunio di Zapata.

"Gli auguro che ritorni presto in campo perché è un giocatore incredibile".

Riccardo Despali