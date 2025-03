"Abbiamo fatto una buona partita stasera, abbiamo vinto, siamo passati ai quarti. È una bella cosa", ha esordito Marcus Thuram con tanto di sorriso sulle labbra a Sky Sport dopo la vittoria di questa sera contro il Feyenoord, valso il pass per i quarti di finale di Champions League

Come va con la caviglia?

"La caviglia mi dà un po' di fastidio da un mese, sto provando a giocarci sopra. A volte mi fa un po' più male, a volte va meglio, ma è vero che non sono ancora al cento per cento".

È battibile il Bayern?

"Penso che tutte le squadre sono battibili. È una grande squadra, sarà una partita difficile ma vedremo".

Sull'abbraccio con Spike Lee:

"Lui è venuto a San Siro e io devo andare da lui. È una grandissima persona e sono molto felice di averlo visto stasera".

Adesso c'è l'Atalanta. Ma tu al Triplete ci credi?

"Non è questione di crederci o non crederci, se sei all'Inter giochi per vincere tutte le partite e alla fine dell'anno succedono cose belle".

