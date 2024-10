Suo storico estimatore, tanto da sceglierlo per allenare la Lazio dopo l'esperienza nella Primavera biancoceleste, Igli Tare spende parole dolci per Simone Inzaghi: "Dopo aver allenato l'Inter, puoi dire di aver raggiunto il massimo in carriera - le parole dell'ex ds della Lazio a TvPlay.it -. Inzaghi ha tanto tempo davanti a sé, spero rimanga a lungo in nerazzurro. Io penso che nel nostro mondo bisogna capire il momento giusto per decidere di andare via da un posto e riaccendere la voglia per ripartire da un progetto nuovo. Inzaghi ha dimostrato di essere tra i cinque top allenatori in circolazione, può allenare squadre di livello mondiale".