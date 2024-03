Preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Yann Sommer, uscito ieri dolorante alla caviglia destra durante l'amichevole con la Danimarca.

A fine match, il c.t. svizzero Murat Yakin ha commentato l'infortunio del portiere nerazzurro: "All'inizio, per qualche minuto dopo la distorsione, Yann è riuscito a continuare a giocare, per cui spero non si tratti di nulla di grave. C'è un po' di preoccupazione, è normale, ma spero possa riprendersi al più presto".

