Anteprima curiosa quest'oggi per la Supercoppa Italiana 2025 di Riyadh, presentata nella cornice di Piazza Duomo a Milano all'interno della Rinascente. Al ritmo delle danze tipiche saudite, il presidente di STA Europe and Americas, Hazim Al-Hazmi, ha incontrato giornalisti e dirigenti dei club protagonisti, per darsi l’appuntamento nel prossimo mese di gennaio. Il torneo vedrà sfidarsi Inter, Milan, Juventus e Atalanta.

