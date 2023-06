Andrea Stramaccioni, intervenuto per Tutto Mercato Web a margine del 'The Coach Experience' di Rimini, ha parlato dell'imminente finale di Champions League: "E' un grandissimo momento per l'Inter e per il calcio italiano. L'Italia torna a fare la finale della massima competizione europea in un momento non facile, in cui la Nazionale non si qualifica al Mondiale. Abbiamo raggiunto le tre finali con tre squadre, oggi c'è la più importante. Sappiamo che l'Inter gioca contro la squadra più forte del mondo, l'Inter arriverà in pullman e il Manchester City con l'astronave, ma noi italiani ce la siamo giocata sempre con tutti".

Come crede che Inzaghi la stia vivendo?

"Sono contento per Simone, gliel'ho detto personalmente. Avevo sentito un po' troppe cose brutte su di lui, che non merita, per cui sono felice per lui. La panchina dell'Inter è uno dei massimi livelli di difficoltà".

