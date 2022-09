L'esordio in gare ufficiali di André Onana con l'Inter ha convinto a metà Stefano Sorrentino che, nell'analizzare la prestazione del camerunese contro il Bayern Monaco, non ha potuto non mettere in evidenza un errore grossolano in mezzo a diversi interventi decisivi: "Ieri Onana ha fatto molto bene, a parte una palla che gli è scappata ed è finita sul palo, ma nessuno ne parla. Se lo avesse fatto Handanovic, lo avrebbero crocifisso in Piazza Duomo", ha detto l'ex portiere del Chievo nel corso di 'Tutti convocati'. Prima di esprimere la sua perplessità sull'alternanza che ha in mente Inzaghi per il ruolo di estremo difensore nerazzurro: "Per me non deve esserci alternanza, ma gerarchie ben chiare. Sto notando che in tante squadre c'è tendenza a gestire il portiere e ad alternarlo".