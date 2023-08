Arrivato a 35 anni, Yann Sommer si prepara ad affrontare la sua prima esperienza in Italia con la maglia dell'Inter. Il club nerazzurro si deve aspettare tutto, fuorché un giocatore che pensa di essere arrivato a fine carriera: questo si evince dal ritratto che il quotidiano elvetico Blick! dedica all'ormai ex numero uno del Bayern Monaco, che a Milano potrebbe essere seguito dalla moglie e dalle due figlie di 4 e 2 anni. Il giornale ricorda come Sommer sia infatti un vero e proprio perfezionista, quasi maniacale nel suo modo di gestirsi: vuole ottenere sempre il massimo da se stesso e dal suo corpo. Ecco perché il suo programma di allenamento, dieta e sonno è ben congegnato. Oltretutto, a questi si aggiungono anche allenamento mentale, meditazione, allenamento alla concentrazione e addirittura esercizi regolari per i suoi muscoli oculari.

All'Inter, Sommer, chiamato a raccogliere l'eredità di André Onana, dovrà affrontare una situazione simile a quella vissuta al Bayern Monaco quando ha dovuto sostituire Manuel Neuer. E questo, sempre secondo Blick!, è un vantaggio per lui, in quanto sa già come gestire la pressione dei media e dei tifosi.

