"Haaland è un attaccante molto forte in Europa, l'ho affrontato diverse volte. Ha grandi qualità ma attorno a lui c'è una grande squadra. Ci serve una grande partita. Non mi preparo mai su un giocatore solo, anche se ovviamente Haaland è importante nella sua squadra".

La seconda domanda per Sommer riguarda il suo rapporto con il mental coach. "Per me è importante avere qualcuno per parlare e preparare le performances. Ovviamente parliamo prima delle partite per prepararci e concentrarci su queste partite", risponde.

Infine, una domanda scherzosa: come va la corsa con Roger Federer per essere lo sportivo più importante in Svizzera? "Sono molto indietro... Lui è il nostro GOAT", ride Sommer.