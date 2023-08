Yann Sommer e l'Inter non sono mai stati così vicini e finalmente Simone Inzaghi vede il suo portiere titolare prossimo allo sbarco in Italia. Come riportato dal giornalista di Sky Deutschland, Florian Plettenberg, il nazionale svizzero sarebbe infatti partito da Monaco di Baviera pochi minuti fa verso l'Italia, dov'è atteso verso sera. Domani sarà invece il giorno delle visite mediche, con i nerazzurri pronti a versare nelle casse del Bayern Monaco i 6 milioni di euro pattuiti.

Yann #Sommer, on his way from Munich to Italy now. 🛫 Medical @Inter tomorrow.



➡️ Transfer fee around €6m.



ℹ️ One of the greatest personalities I have met in the last years. Always patient, friendly and respectful.



Sommer & Bayern, top relation but he wanted to be a clear… pic.twitter.com/pJB8bSkKCN