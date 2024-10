Dopo le due vittorie consecutive tra Serie A e Champions League, l'Inter si prepara per il nuovo impegno in campionato contro il Torino. La sfida contro i granata andrà in scena sabato 5 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite) . Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati.

