Sono stati designati gli arbitri della seconda giornata della Serie A EniLive: per il debutto interno dell'Inter contro il Lecce il fischietto è stato affidato a Davide Di Marco, direttore di gara della sezione di Ciampino. Di Marco sarà assistito da Preti e Moukhtar, con Fourneau quarto uomo. In sala VAR si siederà il palermitano Rosario Abisso con Meraviglia in qualità di assistente. Tra le altre sfide, l'inedito match di vertice tra Verona e Juventus al Bentegodi sarà diretto da Giua.

Ecco il quadro completo:

PARMA – MILAN Sabato 24/08 h.18.30

SACCHI

CECCONI – FONTEMURATO

IV: PICCININI

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

UDINESE – LAZIO Sabato 24/08 h.18.30

DOVERI

GARZELLI – LAUDATO

IV: PRONTERA

VAR: PATERNA

AVAR: DI PAOLO

INTER – LECCE Sabato 24/08 h.20.45

DI MARCO

PRETI – MOKHTAR

IV: FOURNEAU

VAR: ABISSO

AVAR: MERAVIGLIA

MONZA – GENOA Sabato 24/08 h.20.45

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: COLLU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MASSA

FIORENTINA – VENEZIA h. 18.30

SOZZA

COLAROSSI – CAVALLINA

IV: MANGANIELLO

VAR: SERRA

AVAR: MASSA

TORINO – ATALANTA h. 18.30

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV: TREMOLADA

VAR: DI PAOLO

AVAR: FABBRI

NAPOLI – BOLOGNA h. 20.45

PAIRETTO

DEI GIUDICI – YOSHIKAWA

IV: MARINELLI

VAR: CHIFFI

AVAR: MAZZOLENI

ROMA – EMPOLI h. 20.45

ZUFFERLI

PERROTTI – CECCON

IV: LA PENNA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: AURELIANO

CAGLIARI – COMO Lunedì 26/08 h. 18.30

DI BELLO

SCARPA M. – CIPRIANI

IV: BONACINA

VAR: GARIGLIO

AVAR: PAGANESSI

H. VERONA – JUVENTUS Lunedì 26/08 h. 20.45

GIUA

BRESMES – ROSSI M.

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: CHIFFI

