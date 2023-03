Sono stati designati gli arbitri della 28esima giornata del campionato di Serie A, nona del girone di ritorno. Per Inter-Fiorentina, gara in programma sabato 1° aprile alle 18, è stato scelto Fabio Maresca della sezione di Napoli, che godrà dell'assistenza di Colarossi e Capaldo con Cosso quarto uomo. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini, coadiuvato da Di Bello. Per il big match Napoli-Milan è stato invece designato Rapuano.

Questo il quadro completo:

CREMONESE – ATALANTA Sabato 01/04 h. 15.00

MARINELLI

SCATRAGLI – LAUDATO

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

INTER – FIORENTINA Sabato 01/04 h. 18.00

MARESCA

COLAROSSI – CAPALDO

IV: COSSO

VAR: MARINI

AVAR: DI BELLO

JUVENTUS – H. VERONA Sabato 01/04 h. 20.45

MARCHETTI

DI IORIO – DI GIOIA

IV: GHERSINI

VAR: VALERI

AVAR: GIUA

BOLOGNA – UDINESE h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

BINDONI – SCARPA

IV: MARIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINI

MONZA – LAZIO h. 15.00

MARCENARO

MOKHTAR – PALERMO

IV: MASSA

VAR: PAIRETTO