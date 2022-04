E' storia di oggi che il tribunale di Amsterdam ha condannato la Sports Entertainment Group a risarcire Stefan de Vrij per 4,7 milioni di euro nella causa in cui l'agenzia era stata citata dal difensore olandese per 'arricchimento illecito' nell'affare che lo portò dalla Lazio all'Inter. Secondo i giudici, l'agenzia SEG "non ha fornito informazioni complete" omettendo di dire al giocatore che avrebbe ricevuto un compenso aggiuntivo di altri due milioni di euro dal suo trasferimento. Una sentenza contro la quale l'agenzia ha annunciato che sta valutando il ricorso: 'La corte - si legge in una dichiarazione ufficiale - ha stabilito che De Vrij non sia stato svantaggiato da noi finanziariamente e ha comunque stabilito che dobbiamo riconoscergli la commissione. Ci rammarichiamo che nella sua sentenza la corte non abbia prestato attenzione a dichiarazioni cruciali da noi confermate". Lo riporta NOS.nl.