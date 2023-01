Archiviati gli ottavi di Coppa Italia, la Lazio è pronta a rituffarsi sul campionato. Il prossimo avversario dei biancocelesti sarà il Milan, reduce dal pesante ko contro l'Inter in Supercoppa Italiana. Una sconfitta rotonda che preoccupa, e non poco, Maurizio Sarri: "Sono più preoccupato - ammette il tecnico laziale a Lazio Style Channel -. Una squadra forte che prende tre schiaffi avrà una reazione di grande livello. Sarei stato più contento con un 3-0 per loro".