Giornata di vigilia europea anche per la Lazio di Maurizio Sarri, che in conferenza prima della gara di domani contro il Cluj per la Conference League ha svelato un aneddoto ai tempi della Juventus che riguarda anche l'Inter.

La Lazio è arrivata in Champions quando ha abbandonato l'Europa.

"Penso di sì, spero di non andare fuori. Se il viatico fosse questo... Ogni anno fa storia a sé, io ti posso dire quello che pensano da fuori. Quando ero alla Juve, nel momento che la Lazio era seconda dietro 1 punto e 2, mi dissero concentrati sull'Inter perché la Lazio non ce la può fare".