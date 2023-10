Dopo le parole di ieri del ministro per lo Sport, Andrea Abodi a proposito del vincolo su San Siro, arriva la replica di Beppe Sala, sindaco di Milano: "Col ministro ci avevo anche parlato. Non so quanto servirà, però lo apprezzo perché torniamo un po' al punto. Io credo che vincolare un immobile del genere e vincolare 100 milioni di patrimonio del Comune per delle targhe che sono esposte non va bene. Abbiamo fatto ricorso - ha aggiunto Sala a proposito del vincolo stabilito dalla soprintendenza, intervenuto ai microfoni dell'ANSA a margine dell'inaugurazione della nuova sede di Tog in via Livigno - dopodiché se sarà così rispetteremo le leggi. Le leggi bisogna rispettarle per chi fa il mio mestiere, però si possono contestare. E io contesto fortemente queste decisioni".

